Con “Darfo Boario Terme in Fiore” una due giorni sulla biodiversità

Darfo Boario Terme. Finalmente, dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna “Darfo Boario Terme in Fiore”, il grande evento di primavera in programma a dalle 9,30 alle 19 di sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 al Parco delle Terme, e che quest’anno avrà come tema “La biodiversità nella Valle dei Segni”.

L’undicesima edizione della rassegna, organizzata da Loretta Tabarini di PromAzioni360 per l’amministrazione comunale di Darfo, sarà come sempre dedicata al florovivaismo, ma non solo. Perché agli stand allestiti nel parco farà da cornice un programma ricco e articolato di spettacoli, laboratori creativi, musica, giochi, sfilate, concorsi, show cooking. In programma sabato pomeriggio anche un importante convegno sulla biodiversità e l’unicità del territorio camuno, con la partecipazione del naturalista Enzo Bona e dei biologi Anna Maria Bonettini e Dario Furlanetto.

A “Darfo Boario Terme in fiore” sarà abbinato, come ormai avviene da sette anni, il concorso gastronomico “Un fiore nel piatto”, che impegnerà gli chef dei ristoranti delle province di Brescia e Bergamo nella creazione di piatti a base di fiori ed erbe spontanee del territorio.