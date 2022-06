“Comunità locali e Giustizia Riparativa” un incontro in città

Brescia. Giovedì 9 giugno 2022 dalle ore 15 alle 18, nella Sala del camino di Palazzo Martinengo delle Palle, via San Martino della Battaglia n. 18 a Brescia, è in programma il settimo incontro sulla Giustizia Riparativa, Riprendere la parola e le relazioni. L’argomento trattato è “Comunità locali e Giustizia Riparativa”.

Dialogano il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, la direttrice del carcere Francesca Lucrezi, il criminologo Carlo Alberto Romano e il segretario generale della Cgil di Brescia Francesco Bertoli. Coordina Veronica Zanotti.

Informazioni Casa della Memoria: Tel. 030.2978253.

All’incontro si può assistere in presenza previa prenotazione: casamemoria@libero.it. Obbligo dell’utilizzo di mascherine (fortemente raccomandato l’utilizzo di mascherina FFP2).

In collegamento on line tramite Ctb:

YouTube – https://www.youtube.com/c/CTBCentroTeatraleBresciano;

Facebook – https://www.facebook.com/CTBCentroTeatraleBresciano;

Sito internet – https://www.centroteatralebresciano.it.

Le registrazioni di tutti gli incontri restano visibili sul canale YouTube di Casa della Memoria:

https://www.youtube.com/channel/UCPQk9uCcjdeKOgxAikTmbRw.

CAUSA LA MANCATA PUBBLICAZIONE DEI DECRETI GOVERNATIVI RIGUARDANTI LA NUOVA LEGGE SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA, SI INFORMA CHE L’INCONTRO DEL 23 GIUGNO VIENE RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI.