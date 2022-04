“Comunità energetiche rinnovabili, una risposta al caro bollette” un convegno in Cna

Giovedì 14 aprile 2022 alle ore 19 nella Sala Conferenze di Cna Brescia in via Orzinuovi 3 è in programma il convegno “Comunità energetiche rinnovabili, una risposta al caro bollette”.

Il problema del rincaro energetico, che si è acuito in conseguenza del conflitto russo-ucraino, risulta particolarmente pesante per l’economia italiana e segnatamente per le piccolo-medie imprese, già fortemente provate dalla crisi pandemica, dall’aumento dei costi delle materie prime e dalle prospettive inflazionistiche. Un quadro che sta impattando drammaticamente a livello sia economico, sia sociale. Come far fronte a tale scenario e quali risposte trovare per reggere a questa ennesima onda d’urto per le nostre imprese, è il tema che sarà approfondito nel convegno.

Intervengono:

ELEONORA RIGOTTI, presidente CnaBrescia

GABRIELE BARUCCO, consigliere regionale, relatore legge “Comunità energetiche rinnovabili”

DANIELE PAROLO, vicepresidente nazionale Cna e presidente Aurica Energia srl

BARBARA GATTO, responsabile Dipartimento Politiche Ambientali Cna nazionale.