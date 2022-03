“Comendatùr go sbagliàt l’an” domenica al Cinema Teatro Sereno

Al Cinema Teatro Sereno trav. dodicesima, 158, Villaggio Sereno, Brescia (info e prenotazioni: 353 4105256 prenotazionicinemasereno@gmail.com), domenica 27 marzo 2022 alle ore 15,30, la compagnia “Attori per caso” di Brescia propone lo spettacolo di teatro dialettale “Comendatùr go sbagliàt l’an“.

Ingresso: euro 6,00 – Tesserati VideoAmici euro 4,00 Over 65 euro 5 – Ridotti fino 17 anni 2,00 euro. Obbligo di Super green pass e mascherina FFP2.