Colore e arteterapia: laboratorio a Bagnolo Mella

Bagnolo Mella. La galleria L’ALTRA ARTE di Delfina Platto e Daniela Braga torna a proporre un laboratorio esperienziale di Arteterapia programmato per mercoledì 13 aprile ore 20.30. Per la partecipazione non è richiesta alcuna preparazione tecnica, ma il semplice desiderio di entrare a contatto con il materiale artistico come mezzo per esprimersi, lasciandosi guidare dall’Arteterapeuta ArteA Dott.ssa Marianna Pasini. Una serata per rendere visibili le proprie emozioni attraverso l’uso del colore. Uno spazio da dedicare a se stessi per favorire la consapevolezza emozionale attraverso il piacere sensoriale. Una pratica di meditazione profonda attraverso la sinestesia. Un’occasione speciale per concedersi del tempo prezioso. Per info su costi e iscrizioni contattare:

Galleria L’ALTRA ARTE

di Delfina Platto e Daniela Braga

Via Nazario Sauro 20/22, 25021 Bagnolo Mella (BS)

Contatti: 340.3962100; 339.4693073 – laltra.arte@gmail.com