Collio, alla scoperta dei segreti delle trincee

(red.) Dopo gli incontri in presenza con Filippo La Porta, Telmo Pievani, Umberto Galimberti e Franco Cardini, che hanno aperto l’ottava edizione a Castegnato ed Erbusco (Brescia), il festival Rinascimento Culturale, promosso dall’omonima associazione, diretto da Alberto Albertini e organizzato da Fabio Piovanelli, prosegue nel mese di settembre con un ricco calendario di eventi.

Otto gli incontri gratuiti, tutti organizzati in sicurezza e nel rispetto delle normative, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite (fino a esaurimento posti) nelle località di Collio, Gussago, Chiari, Erbusco, Castrezzato e Cazzago San Martino.

Si parte sabato 4 settembre, con un evento speciale a Collio Val Trompia, in località Maniva, organizzato in collaborazione con la sezione Alpini di Brescia, con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia e Comunità Montana di Valle Trompia, in sinergia con Maniva Ski e Ski Mine.

Una giornata ricca di appuntamenti, per inaugurare le trincee ristrutturate dal Gruppo Alpini, composta da tre momenti speciali prenotabili singolarmente sul sito: www.rinascimentoculturale.it

L’appuntamento è fissato alle 14 e proseguirà fino alle 18, presso la località Giogo del Maniva con le visite alle trincee (ogni mezz’ora per gruppi da 30 persone al massimo) e la spiegazione storica a cura dell’Associazione Alpini. A seguire, alle 19,45, presso lo Chalet Maniva, è in programma la conferenza ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria promossa da Rinascimento Culturale, con Marco Mondini, professore presso l’Università di Padova, su “Una guerra diversa. Parole e immagini dalle montagne 1914-1918”.

Per chi lo vorrà poi è prevista anche la possibilità di fermarsi a cena presso la struttura.

Le registrazioni degli incontri sono messe a disposizione gratuitamente sul canale YouTube del festival: https://www.youtube.com/rinascimentoculturale.