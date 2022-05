Colazione da Tiffany con dj set di O’ Neal & Arienne al Fam di Desenzano

Desenzano del Garda. Musica al Fam di Desenzano (via Zamboni 5), un hot spot che mette insieme beach club, ristorante d’eccellenza, american bar e luogo in cui rilassarsi, dalle 11 alle 01 nel weekend e da mezzogiorno durante la settimana, martedì escluso.

Giovedì 19/5 Colazione da Tiffany, con dj set di O’ Neal & Arienne, dalle 21 (house & co).

E’ un party tutto da vivere che inizia alle 21 e finisce solo a notte fonda. Ovviamente chi lo desidera può cenare al Fam. Oltre a cocktail e drink, il dj set di O’ Neal Ephraim, uno che in console stupisce sempre… E con lui in console c’è anche Arienne.

Info +39 030 9120281, familylifestyle.it, chiuso il martedì.