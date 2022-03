“Col senno di poi”, il libro di Erica Patti all’Auditorium San Giorgio

(red.) Venerdì 25 marzo alle 17.30, nell’Auditorium San Giorgio di vicolo San Giorgio, Erica Patti presenterà il libro “Col senno di poi”, edito da Liberedizioni nel 2022.

Erica Patti è la madre di Davide e Andrea Iacovone, i due ragazzini che nel 2013 erano stati bruciati e uccisi dal padre Pasquale a Ono San Pietro, nel bresciano. Delitto per il quale l’uomo sta scontando l’ergastolo in carcere. Erica Patti ha fondato l’associazione “Dieci” per aiutare le donne che sono vittime di violenze.

Durante l’incontro, moderato dal giornalista Marcello Zane, l’autrice dialogherà con Laura Bergami, curatrice del volume e giornalista di Teletutto. Alla presentazione interverrà l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Brescia Roberta Morelli.

L’iniziativa è a cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Brescia. L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata all’indirizzo mailsegreteriaassessoremorelli@comune.brescia.it oppure telefonando ai numeri 030 2977314 – 030 2978968.

Per accedere ai locali sarà necessario presentare la certificazione verde rafforzata(Super green pass) e indossare la mascherina per tutta la durata.