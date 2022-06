“Che fòm? …Spetòm!” in scena al teatro parrocchiale di Sabbio Chiese

Sabbio Chiese. Nell’ambito della rassegna “Lune di Teatro” (ingresso gratuito senza prenotazione) martedì 28 giugno presso il Teatro parrocchiale di Sabbio Chiese va in scena:

CHE FOM?… SPETOM!

Una produzione teatrale a cura di Viandanze Teatro: Faustino Ghirardini, Diego Belli, Mattia Grazioli.

Spettacolo in dialetto bresciano. Dopo il successo degli scorsi anni, torna il Trio del Tiracollo: il Bepi, il Nani e – forse – il Piero. Ispirato all’opera Aspettando Godot, Che fom?… Spetom! è una sfida: affidare al nostro dialetto il compito di esplorare temi a lui desueti come l’attesa, e raccontare di una umanità in attesa della notte.