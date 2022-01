“Ché comande mé” sabato e domenica al Teatro Arcobaleno di Fiumicello

Per la stagione di teatro dialettale “Us da le as” al Teatro Arcobaleno di via Manara 23, quartiere Fiumicello Brescia (info: tel. 030 313091), parcheggio presso la Scuola Bottega di via Carducci 88, sabato 5 febbraio 2022 alle ore 15,30 e domenica 6 febbraio alle ore 20,45, la compagnia “Teatro7 ” di Calvisano propone lo spettacolo “Ché comande mé“, di Maria Carmela Facchetti, regia di Luigina Mainetti Cassa.

Ingresso 5 euro. Obbligo di Super green pass e mascherina FFP2.