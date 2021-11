Cellatica, la vita di Evelyn McHale narrata da Nadia Busato

(red.) La rassegna “Un libro, per piacere!” apre la programmazione del mese di novembre con la scrittrice bresciana Nadia Busato, autrice di “Non sarò mai la brava moglie di nessuno” (SEM, 2018); un libro coinvolgente e intrigante, che ha appassionato moltissimi lettori alla vita e ai misteri di Evelyn McHale. Il romanzo è già alla quinta ristampa ed è stato tradotto in Francia.

Tutto parte dall’incredibile suicidio di questa giovane e bellissima donna, immortalato da una fotografia divenuta una delle immagini più famose del Novecento e che lo fece passare alla storia come il “suicidio più bello del mondo”.

Nadia Busato, nel suo romanzo, ricostruisce la vita di Evelyn attraverso una corale di voci, trascinando il lettore tra le pieghe psicologiche di questa storia e provando a svelarne i misteri.

L’autrice leggerà e racconterà al pubblico la vicenda di Evelyn McHale, accompagnata dal cantautore Jet Set Roger, dando vita ad un recital giocato fra tinte retrò, atmosfere alla Woody Allen, swing di Benny Goodman e glam rock di Lou Reed, in un girotondo di voci, musiche e immagini.

Nadia Busato e Jet Set Roger saranno a Cellatica all’ Auditorium del Palazzo della Cultura, Viale Risorgimento 1, venerdì 5 novembre alle 21.

L’evento è gratuito, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria è necessario il possesso del green pass e la prenotazione, telefonando alla Biblioteca di Cellatica 0302520837, o inviando una mail a biblioteca@comune.cellatica.bs.it