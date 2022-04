“Cattolici ed educazione nella Resistenza”, un convegno in Cattolica

Brescia. Giovedì 28 e venerdì 29 aprile 2022 presso l’Aula Magna Tovini dell’Università Cattolica in via Trieste 17 a Brescia è in programma il convegno Cattolici ed educazione nella Resistenza antifascista italiana nel centenario di Emiliano Rinaldini (1922-1945), organizzato dal Centro di documentazione Raccolte Storiche. Coordinamento scientifico a cura di Luciano Pazzaglia e Daria Gabusi. Per il programma dettagliato si veda la locandina qui sopra.

Per partecipare in presenza è necessario essere in possesso del Super Green Pass. È richiesta l’iscrizione all’indirizzo email: eventi.brescia@unicatt.it.