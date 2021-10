Cattivini, monellerie in teatro con Kosmocomico

Al Teatro Colonna di via Chiusure 79 alle 16,30 di domenica 7 novembre, per “Storie in famiglia 2021/2022” è in programma lo spettacolo/concerto Cattivini, della compagnia Kosmocomico Teatro, dedicato a tutti i bambini che ogni tanto si comportano un po’ da monelli. In fondo, come dice la compagnia, la monelleria e il sovvertimento delle regole non sono altro che una vitale pulsione infantile, la naturale inclinazione a sbagliare per imparare. Il biglietto costa 6 euro e per accedere è necessario il green pass a partire dai 12 anni, e la mascherina dai 6. E’ necessaria la prenotazione da effettuare qui.