Castelli in Aria: letture con l’attrice Barbara Pizzetti e il cantautore Angel Galzerano

(red.) Il secondo appuntamento della nuova edizione della rassegna “Un libro, per piacere!” sarà all’insegna del fantastico. Castelli in Aria, questo il titolo della lettura scenica a cura dell’attrice Barbara Pizzetti e del cantautore Angel Galzerano, che accompagneranno il pubblico in un viaggio letterario dalle sfumature oniriche e surreali. A prendere vita saranno le pagine di alcuni tra i più grandi autori della letteratura mondiale, con Sepulveda, Borges, Calvino, Buzzati, scrittori che hanno fatto del fantastico e del realismo magico la loro cifra stilistica.

Il filo conduttore di questa diciottesima edizione della rassegna del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, è la parola Passaggi: “Castelli in aria” sarà un passaggio nella dimensione senza tempo dell’immaginazione, ma anche un viaggio nelle emozioni profonde che questi grandi autori sanno evocare.

L’appuntamento con Barbara Pizzetti e Angel Galzerano è per sabato 4 settembre alle ore 21.00, a Comezzano-Cizzago in Piazza Europa. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’Auditorium di via Restelli. L’evento è gratuito: nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, sono necessari il possesso del green pass e la prenotazione (telefonando alla Biblioteca di Comezzano-Cizzago, al numero 030.9701194 oppure inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.comezzanocizzago.bs.it).