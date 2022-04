A Castegnato “Storie di lupi”, con burattini e i pupazzi di Alberto de Bastiani

Domenica 10 aprile alle ore 16.30 a Castegnato, presso il Centro Civico, il Teatro Telaio presenta Storie di lupi della compagnia di Alberto de Bastiani.

Poveri lupi, bastonati e maltrattati sempre affamati ed evitati da tutti. Ma sono proprio così cattivi? Fanno così paura? Di sicuro non sono molto fortunati

Vi ricordate di quel lupo che bussò alla porta dei tre porcellini? Poverino. E di quello che incontrò nel bosco Cappuccetto Rosso? Brutta giornata quella…

Ma finalmente anche il lupo potrà dire la sua, raccontarci queste storie in prima persona, darci la sua versione dei fatti.

Burattini, pupazzi, narrazione e musica dal vivo sono gli ingredienti usati per raccontare due famose favole e parlare in modo semplice e divertente di rispetto della diversità.

Obbligo di green pass dai 12 anni e di mascherina FFP2 dai 6 anni. Ingresso euro 3,00, senza prenotazione. Informazioni 03046535.