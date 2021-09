Castegnato, la montagna di Erri De Luca con Faedi e Kinczly

(red.) Un appuntamento imperdibile per gli amanti della montagna, e della bella letteratura: “Passaggi in quota. La montagna di Erri De Luca”. La lettura scenica di Beatrice Faedi, accompagnata dalla chitarra e dal canto di Angela Kinczly, è proposta nell’ambito diUn libro, per piacere!, la rassegna di letture e incontri con l’autore del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano giunta alla sua XVIII edizione.

Beatrice Faedi darà voce alle parole di uno dei più amati scrittori italiani e, in particolare, al suo rapporto con la montagna, al suo modo di coglierne la bellezza e di rispettarne la natura, forte e fragile insieme.

Ad accompagnare Faedi sarà la cantautrice Angela Kinczly. La serata si svolgerà a Castegnato, all’aperto, nel Cortile del Centro Sociale di via Gallo, martedì 7 settembre alle 21. In caso di pioggia l’evento si terrà al Centro Civico in Via Marconi 2.

L’evento è gratuito ma, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, è necessario il possesso del green pass e la prenotazione, telefonando alla Biblioteca di Castegnato 030.2146880 o mandando una mail a biblio@comunecastegnato.org