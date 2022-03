“Calembours” dell’Orchestra da Tre Soldi all’Auditorium San Barnaba

L’Associazione Culturale Vox Aurae presenta la XII edizione della rassegna concertistica “Spazio Sinfonico”. I quattro concerti della rassegna, sostenuta come da lunga tradizione da Fondazione Asm, si svolgeranno presso Auditorium San Barnaba tra marzo e giugno 2022.

Il primo appuntamento è per domenica 27 marzo alle ore 18,00 ed è affidato all’ensemble Orchestra da Tre Soldi che propone un raffinato e coinvolgente spettacolo dal titolo Calembours. I brani in programma spaziano dalle suggestioni della musica jazz nordamericana degli anni 50/60, ai valse musette francesi di primo novecento, passando per il Sudamerica di Jobim e Paquito d’Rivera fino al folklore ritmato della musica gitana e mitteleuropea. Musica colta, linguaggi jazz e sonorità popolari superano i propri confini stilistici proiettandosi nel mondo della cultura globale. L’abbattimento delle classificazioni tra generi e stili è la marca compositiva che caratterizza la ventennale attività dell’Orchestra da Tre Soldi.

I concerti, tutti a ingresso libero, si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid.