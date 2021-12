“Buon Natale Brescia”, tutte le iniziative del fine settimana

(red.) “Buon Natale Brescia” è il programma realizzato e promosso dal Comune di Brescia per aspettare e vivere il periodo del Natale con tante proposte adatte a tutti. Piazze e vie verranno illuminate per dare avvio al tempo natalizio, che ci accompagnerà fino al 6 gennaio.

In tre diversi punti del centro storico, a partire da sabato 4 dicembre, saranno allestiti tre giardini invernali in tre punti diversi del centro storico: il portico di Palazzo Loggia, il cortile di Palazzo Broletto e piazzetta Sant’Alessandro. Questi gli appuntamenti in programma nel primo fine settimana.

L’edizione invernale di Jazz on the road prenderà il via al teatro Der Mast (via G. Carducci 17/E), venerdì 3 dicembre alle 20.40, con il Serena Brancale trio. Serena Brancale è una straordinaria cantante polistrumentista che è riuscita a conquistare il grande pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015. Il concerto sarà diviso in due set: il primo dalle 20.40 alle 21.30 e il secondo dalle 22 alle 22.40. Nella pausa tra un set e l’altro, previa prenotazione obbligatoria al numero +393924890202, sarà possibile gustare un piatto di casoncelli accompagnati da un calice di vino al prezzo di 15 euro. L’accesso sarà consentito solo ai possessori di green pass valido.

Si terrà, sabato 4 dicembre alle 16, in piazza Fabio Filzi a Borgo Trento, “Il giro della piazza”, primo spettacolo de “La Strada Winter”, edizione invernale del Festival “La strada”, organizzato da Claps – spettacoli dal vivo e dedicato al circo di strada, al teatro contemporaneo, alla danza, alla musica e al teatro urbano. A esibirsi sarà la compagnia Madame Rebiné, nata nel 2011 a Toulouse maturando un progetto iniziato a Torino nel 2007 dall’incontro di Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri presso la scuola di circo Flic.

Alle 20.40 torna Jazz on the road al teatro Der Mast con Emanuele Cisi “100 birds”: il canto di Charlie Parker rivisitato e omaggiato attraverso gli occhi di uno dei più importanti sassofonisti italiani insieme con la chitarrista napoletana Eleonora Strino e con il bassista francese Philippe Brassoud. Il concerto sarà diviso in due set: il primo dalle 20.40 alle 21.30 e il secondo dalle 22 alle 22.40. Nella pausa tra un set e l’altro, previa prenotazione obbligatoria al numero +393924890202, sarà possibile gustare un piatto di casoncelli accompagnati da un calice di vino al prezzo di 15 euro. L’accesso sarà consentito solo ai possessori di green pass valido.

“La Strada Winter”, domenica 5 dicembre, proporrà cinque appuntamenti in centro storico. In Piazza Vescovado alle 15 ci sarà la Compagnia Michele Cafaggi con “Bubble Risciò”, spettacolo dedicato ai più piccoli. Alle 15.45 Corso Zanardelli ospiterà la Compagnia Francesca Mari con “Show a pois” mentre in Corso Palestro, alle 16.30 ci sarà spazio per “The Gipsy Marionettist”, della Compagnia Rasid Nikalic. Inoltre, Piazzetta Pallata alle 17.15 vedrà esibirsi la Compagnia Max Pederzoli/Madame Rebinè con “Il Gran Grandinì” e infine, in Piazza della Loggia alle 18 la giornata si concluderà con “Clown Spaventati Panettieri”, della Compagnia Collettivo Clown.

Due eventi anche per Jazz on the road, al Teatro der Mast. Alle 10 “Colazione D’autore: Suoni dal profondo. Alle scoperta delle origini della musica” con Sefano Zenni, fondatore e presidente della Società Italiana di Musicologia Afroamericana (SIdMA).

Alle 20.40 si esibirà il Don Byron & Aruán Ortiz Duo (Don Byron – sax tenore, clarinetto; Aruán Ortiz – pianoforte). Il concerto sarà diviso in due set: il primo dalle 20.40 alle 21.30 e il secondo dalle 22 alle 22.40. Nella pausa tra un set e l’altro, previa prenotazione obbligatoria al numero +393924890202, sarà possibile gustare un piatto di casoncelli accompagnati da un calice di vino al prezzo di 15 euro. L’accesso sarà consentito solo ai possessori di green pass valido.