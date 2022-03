Bruno Boni, il ‘governatore di Brescia’: Roberto Chiarini al Sancarlino

(red.) Per il ciclo di lezioni storiche promosso dal Centro Teatrale Bresciano e coordinato da Roberto Chiarini dal titolo 1945-1963: la ripartenza. La ricostruzione dell’Italia e di Brescia nel dopoguerra, lunedì 11 aprile 2022 alle 17,30 al Teatro Sancarlino di Brescia (corso Matteotti, 5) Roberto Chiarini, già professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano e curatore di Storie bresciane, offre un approfondimento sulla figura di Bruno Boni, sindaco di Brescia, amministratore pubblico che interpretò l’atto di governo della sua città come una missione. L’incontro si intitola Bruno Boni, il “Governatore” e vede le letture di Luciano Bertoli.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili con prenotazione obbligatoria sul sito www.centroteatralebresciano.it.

Per informazioni: 030 2928617; info@centroteatralebresciano.it. Data la disponibilità ridotta di posti, il pubblico è invitato ad avvisare il teatro al numero 030 2928617 in caso di impossibilità a partecipare ad uno degli eventi prenotati.

L’accesso in teatro avviene su esibizione del Super Green pass, a partire da 1 ora prima dell’inizio dell’evento; è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.