Brixia Noir, passeggiata a tinte fosche per le vie del centro storico di Brescia

(red.) Iniziano ad accendersi, fra i vicoli e i palazzi cala una leggera foschia che rende i contorni indefiniti… chi ci aspetta dietro l’angolo nascosto nel buio? E se la città ci raccontasse di storie e riti antichi legati proprio al culto dei morti e della morte? Per scoprirlo potrai partecipare alla visita guidata Brixia Noir di domenica 17 ottobre alle h 18 e alle h 20.30.

Una passeggiata a tinte fosche per le vie del centro storico di Brescia in bilico fra il reale e il sogno, raccontando i luoghi della città dal punto di vista dell’ombra.

In compagnia della guida di Oltre il Tondino scoprirai dove si nascondono antichi cimiteri, ascolterai le storie di omicidi efferati che sconvolsero la città fino a trovarti nel luogo dove si ergeva la forca delle pubbliche esecuzioni…

Una visita guidata dedicata a quanti non hanno paura di guardare dentro il lato oscuro. La visita guidata è realizzata seguendo le disposizioni vigenti, essendo interamente all’aperto non è necessario essere in possesso del green pass. La visita prevede un contributo di € 8,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Informazioni e prenotazione: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it