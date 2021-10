Brescia, workshop per bambini alla Pinacoteca Tosio Martinengo

Domenica 10 ottobre, in occasione di Famu, la Giornata Internazionale delle Famiglie al Museo, presso la Pinacoteca Tosio Martinengo la Fondazione Brescia Musei ha organizzato una speciale attività dedicata a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni. Con “I sogni son desideri”, questo il nome del workshop che inizierà alle ore 15.30, i bambini potranno dedicarsi alla scoperta e all’osservazione dei tanti personaggi protagonisti dei dipinti esposti nelle sale di casa Tosio e dei desideri che si celano dietro gli sguardi di ciascuno di loro: un tesoro nascosto, un immenso catalogo di storie, a cui seguirà un laboratorio pratico in cui ogni bambino potrà dar vita alla propria visione dei sogni.

Biglietto: 6,50 euro adulti; 3,50 euro bambini; Prenotazioni Cup, Centro Unico Prenotazioni orari 10-18, 030.2977833 – 834 santagiulia@bresciamusei.com. Per partecipare all’evento è necessaria l’esibizione del green pass.