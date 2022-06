Brescia, “Un sogno nel Castello” al Teatro Mina Mezzadri

Brescia. Prosegue la Stagione estiva del Centro Teatrale Bresciano, una rassegna di 27 serate, dal 13 giugno al 13 luglio, in diversi luoghi della città, pensata anche per i bambini.

In continuità con l’impostazione delle ultime Stagioni estive, il Centro Teatrale Bresciano ha immaginato diversi percorsi, per un’offerta artistica che coinvolge alcuni dei più grandi interpreti del teatro di oggi, accanto a progetti originali e site specific, e che riserva ampio spazio alla nuova drammaturgia, con tre spettacoli la cui produzione è firmata Centro Teatrale Bresciano.

Dopo il successo della prima serata con lo spettacolo di burattini «Il mercante di Legnate», Il Chiostro per le famiglie propone un nuovo appuntamento dedicato ai bambini e ai genitori al Chiostro Santa Chiara del Teatro Mina Mezzadri (Contrada Santa Chiara 50/A, Brescia): “Un sogno nel Castello”, uno spettacolo scritto, interpretato e diretto da Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli, in scena lunedì 20giugno alle 20.

Bon Bon e Gratta Gratta, i buffi protagonisti, sono artisti girovaghi, cantastorie e imbonitori che danno vita a uno spettacolo divertente, di repertorio giullaresco e saltimbanco, ritmato dal continuo cambio di personaggi, dove l’immediatezza dell’azione scenica coinvolge direttamente il pubblico di piccoli spettatori, chiamati a interagire con i protagonisti in scena.

La vita nel paese di Sorrisolo scorreva tranquilla fino all’arrivo di Stressone, lo Stregone Mangiatempo, che rubò a grandi e bambini il tempo dedicato al divertimento per trasformarlo in tempo di lavoro e tristezza. Un giorno giunse in paese una compagnia di artisti girovaghi, protagonisti di uno spettacolo ambientato in un meraviglioso castello dai luoghi magici: la Sala del Trono con il capriccioso Re Vanesio e Bastian il fedele Pittore di corte; la Torre dove vive la Principessa Orchidea corteggiata da Birlingo Drago Vichingo; il Cortile in cui Rafael lo scultore, Nico l’ammaestratore, i Danzator Dé Corte, insieme ad altri “Artisti di giro” si esibiscono nelle loro arti.

Gli spettatori si divertirono così tanto che, grazie all’armagentile del buonumore, Stressone dovette fuggire a gambe levate. E da allora, a Sorrisolo, ogni giorno c’è uno spettacolo.

Gli spettacoli di Il Chiostro per le famiglie sono inseriti nel progetto Grandi Famiglie realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo e in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia.

Informazioni: Centro Teatrale Bresciano| t. 030 2928617; info@centroteatralebresciano.it Biglietteria | t. 030 2808600; biglietteria@centroteatralebresciano.it.