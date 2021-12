Brescia, un incontro sul nuovo Museo di Scienze Naturali

(red.) Martedì 14 dicembre alle 18, nella White Room del Museo di Santa Giulia (via dei Musei 81) si terrà l’incontro “Il Museo del Futuro Possibile. Proposta progettuale per il rinnovamento del polo scientifico museale”.

Interverranno Laura Castelletti, vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Brescia; Marco Trentini, dirigente Area Cultura, Creatività e Innovazione del Comune di Brescia; Paola Solfitti, responsabile Museo Scienze Naturali del Comune di Brescia; Vittorio Bo, presidente Codice Edizioni, Marco Bo, direttore Codice Edizioni e Stefano Papi, progettista percorsi espositivi e museali.

L’incontro restituisce e condivide con la cittadinanza i contenuti emersi dai tavoli di lavoro successivi alla presentazione del progetto scientifico culturale del nuovo Museo di Scienze Naturali di Brescia. Un Museo chiamato a radicarsi alle sue funzioni tradizionali e al contempo capace di svilupparne altre nel dialogo con la città e una società in costante evoluzione.

I tavoli di lavoro con le parti interessate sono stati organizzati il 16 novembre con le Associazioni in ambito scientifico e naturalistico e il 17 novembre con le Istituzioni cittadine e con gli enti provinciali di conservazione, monitoraggio e gestione del territorio. Un percorso che si pone come un’opportunità per riflettere e confrontarsi su un disegno identitario dell’Istituzione museale cittadina. È obbligatorio il possesso del green pass rafforzato.