Brescia, “Un anfiteatro dannunziano sul Colle Cidneo”

Brescia. Si intitola “Un anfiteatro dannunziano sul Colle Cidneo” la conferenza in programma giovedì 7 aprile alle 17, presso la Fondazione Civiltà Bresciana. Interverranno Costanza Gatta, Giusi Villari e Daniele Squassina.

Nel febbraio del ’23 i legionari di d’Annunzio – alla testa Antonio Masperi – costruiscono in Castello un anfiteatro e ospitano un’imponente edizione de La Nave.

Per il teatro all’aperto il poeta si impegna a scrivere una nuova opera, Frate Focu. A marzo del ’24 continua l’interesse per Brescia del Comandante. Ottenne un finanziamento del Credito Agrario per acquistare palazzo Fenaroli e trasformarlo in un centro di cultura. Quando per i bresciani lo storico edificio è ormai detto Palazzo d’ Annunzio, l’opposizione dei fascisti fa naufragare il progetto.

