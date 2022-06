Brescia, tre giorni di festa per “Bimbo chiama Bimbo”

Brescia. Torna la annuale Festa associativa di “Bimbo chiama Bimbo”, presso la sede di Via Fontane 27/h a Brescia (accesso carraio da Via Sant’Antonio 16), all’insegna dell’incontro e della conoscenza reciproca, nonché della collaborazione per scopi benefici.

Operando da oltre vent’anni a favore delle famiglie con diverse necessità, la nostra Associazione è felice di poter riproporre a pieno regime questo importante evento annuale che ne sostiene l’attività quotidiana.

Quest’anno la festa prevede tre serate diverse: il 17 giugno, serata interamente organizzata dal nuovo gruppo giovani “Care Bimbo” – riunitosi subito dopo la pandemia – prevede attività per adolescenti e giovani come occasione per riflettere in modo dinamico sul tema della pace. A seguire band studentesche e dj set allieteranno i presenti durante la cena e il dopo cena.

Il 18 giugno, nel pomeriggio, ci saranno moltissime attività per i bambini e le loro famiglie e, a seguire, oltre ad un aperitivo, la possibilità di cenare e di godere di un match di improvvisazione teatrale.

Il 19 giugno ci saranno altre attività pomeridiane per i bambini e le loro famiglie. A seguire la cena e un concerto con una cantautrice bresciana e Silver (concorrente di X Factor).