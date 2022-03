A Brescia la “Settimana del Gusto lombardo”

(red.) Nuovo capitolo per le Settimane del Gusto Lombardo, iniziativa nata in seno a “Nati per stare insieme”, il progetto di Ascovilo (Associazione Consorzi Tutela dei Vini Lombardi a Docg, Doc e Igt) e Consorzio Tutela Grana Padano Dop che, dopo le esperienze delle scorse settimane, fino al 14 maggio porterà in altri 8 ristoranti della Lombardia l’incontro tra il formaggio Dop più consumato al mondo e le migliori espressioni enoiche della regione.

Il terzo atto dell’iniziativa riguarda la settimana compresa tra il 28 marzo e il 2 aprile e interesserà due locali delle province di Bergamo e Brescia. Si parte con il ristorante Matè di Treviglio (BG), che martedì 29 marzo (ore 20) ospiterà la cena condotta da Paolo Massobrio e che per tutta la settimana proprorrà un menu creato creato appositamente, dove il Grana Padano Dop sarà interpretato in una teoria di piatti composta da: crema bianca all’uovo, asparagi, tuorlo croccante e cialda di Grana Padano Dop; penne di grano duro, spuma di Grana Padano Dop, maggiorana e caviale; guancia di maiale brasata, tortino di patate e Grana Padano Dop Riserva e morbido alla ricotta, croccante al Grana Padano Dop, fragole e miele di castagno. Ad accompagnare le portate un Garda Doc Spumante Brut Metodo Classico, un Lugana Doc e un Valtellina Superiore Docg Grumello. (info e prenotazioni al numero 346 5264250).

Il secondo appuntamento sarà invece alla Trattoria Urbana Mangiafuoco di Brescia, che venerdì 1 aprile (ore 20) ospiterà la cena con Paolo Massobrio e dove, fino al 2 aprile, il patron Savino Poffa servirà un menu a base di: bresaola di Fassone Piemontese al ristretto d’arancia e bergamotto, mosto d’oliva e riccioli di Grana Padano Dop croccanti; insalatina di carciofi morellini con scaglie di Grana Padano Dop 16 mesi; tagliolini di grano al limone del Garda con timo e sfilacci di Grana Padano Dop 24 mesi; petto d’oca tartufata confit glassata alla crema di Grana Padano Dop 12 mesi e tartelletta con ristretto di mela verde, zenzero e frutti rossi. In abbinamento i calici di Garda Doc Merlot; Lugana Doc e Rosso Capriano del Colle Doc. (info e prenotazioni al numero 0302 93029)

Tutte le informazioni e il calendario completo delle Settimane del Gusto su www.golosaria.it