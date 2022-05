Brescia, sesto appuntamento del ciclo del ciclo “Giustizia riparativa e comunità”

Brescia. Giovedì 19 maggio alle 15, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Brescia (via San Faustino 41), si terrà l’incontro “Il contesto scolastico e la giustizia riparativa”, sesto appuntamento del ciclo “Giustizia riparativa e comunità. Riprendere la parola e le relazioni”. Marzia Tosi, criminologa rappresentate dell’Associazione Carcere e Territorio dialogherà con Marta Mattiotti, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 2° – Trebeschi di Desenzano del Garda. Porterà i saluti istituzionali la professoressa Adriana Apostoli, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza.

Per partecipare in presenza, con diritto ai crediti formativi per avvocati e attestato di partecipazione per gli insegnanti, occorre prenotare rivolgendosi a: Casa della Memoria tel. 030.2978253 – mail casamemoria@libero.it

L’ingresso è consentito secondo le vigenti misure anti-covid (obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fortemente raccomandato l’utilizzo di mascherina FFP2).

L’incontro sarà trasmesso anche online sui canali del Ctb:

Successivi incontri già prenotabili: giovedì 9 giugno a palazzo Martinengo delle Palle: “Comunità locali e Giustizia Riparativa” con Emilio del Bono, Sindaco di Brescia, Francesca Lucrezi, direttrice del carcere, Carlo Alberto Romano,docente e un rappresentante delle OO.SS.

Giovedì 23 giugno, nel Salone Vanvitelliano le “Riflessioni conclusive”.

Le registrazioni di tutti gli incontri restano visibili sul canale YouTube di Casa della Memoria: https://www.youtube.com/channel/UCPQk9uCcjdeKOgxAikTmbRw