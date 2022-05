Brescia, “Remember 80’s 90’s”: revival benefico al Brixia Forum

Brescia. Sabato 4 giugno dalle 10 alle 24 al Brixia Forum di Brescia, in via Caprera 5, l’Associazione Noi per Brescia, in collaborazione con Remember Vintage, Associazione Vinile Vintage e Associazione Assolialsole, organizza un evento rievocativo degli anni ’80 e ’90.

La manifestazione, intitolata “Remember 80’s 90’s”, si svolgerà all’interno della struttura e negli spazi esterni dedicati.

L’ingresso al pubblico è di sette euro mentre è gratuito per bambini sotto i 12 anni.​