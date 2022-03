Carmine Resistente organizza per venerdì 18 marzo alle ore 18 presso l’associazione ‘Cibo per tutti’ in via delle Grazie 11 a Brescia la presentazione del libro “Il sogno di Fausto e laio“: droghe e dipendenze di ieri e di oggi. Con il ricercatore Saverio Ferrari dell’Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, modera Manuel Colosio di Radio Onda D’Urto.