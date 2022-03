BRescia, Pamela Villoresi è Frida Khalo in “Viva la vida”

(red.) Prosegue la Stagione 2021-2022 del Centro Teatrale Bresciano “E ti vengo a cercare” con lo spettacolo “Viva la vida”, liberamente tratto dall’omonimo testo di Pino Cacucci, diretto, progettato e adattato da Gigi Di Luca, con protagonista Pamela Villoresi.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Biondo di Palermo, debutta mercoledì 16marzo al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) e resta in scena fino a domenica 20 marzo (tutti i giorni alle 20,30; la domenica alle 15,30).

“Viva la vida” è, secondo il regista e adattatore del testo Gigi Di Luca, uno spettacolo che “porta alla luce l’aspetto più propriamente femminile di Frida Kahlo, andando oltre la narrazione biografica e facendo emergere, attraverso simbolismi che richiamano la sua radice multiculturale ed etnica, l’anima di Frida donna, messicana, pittrice e rivoluzionaria”.

Pamela Villoresi interpreta una Frida Kahlo intima e contemporanea nello spettacolo liberamente tratto dal romanzo di Pino Cacucci. Al suo fianco Veronica Bottigliero, body painter che, in scena, le dipinge sul corpo i segni espressivi di quell’arte, e Lavinia Mancusi nel ruolo della cantante Chavela Vargas, ultima amante dell’artista messicana e simbolo della rivoluzione culturale di quel tempo.

“Animata dal fuoco dell’amore per Diego Rivera – continua Di Luca – per le donne, per l’arte, per le radici della propria terra, per la sua stessa vita, vissuta voracemente nonostante la fragilità della sua condizione fisica, Frida si mette a nudo, ripercorre l’esistenza travagliata, trascorsa in bilico tra vita e morte. Ormai stanca e annientata dalla sofferenza, si prepara ad affrontare il suo ultimo viaggio, lasciandosi trasportare in un’atmosfera onirica, nella quale proietta immagini e ricordi”.

Un omaggio poetico e suggestivo a una straordinaria artista che seppe valicare il suo tempo ed essere avanguardia come donna, pittrice e rivoluzionaria.

Biglietteria del Teatro Sociale in Via Felice Cavallotti, 20 a Brescia Tel. 030 2808600; e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it; da martedì a sabato ore 16- 19 e domenica ore 15.30- 18. 60 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo saranno in vendita esclusivamente i biglietti per la serata stessa.

Secondo gli stessi orari del botteghino, è disponibile la biglietteria telefonica al numero 376 0450011. Si informa che agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.

Punto vendita CTB in Piazza della Loggia, 6 a Brescia; da martedì a venerdì ore 10-13 (escluso i festivi); on-line sul sito www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET

L’ingresso del pubblico, i percorsi di entrata e uscita, la disposizione delle sedute e del palcoscenico sono realizzati nel pieno rispetto di tutte le linee guida e le prescrizioni di sicurezza stabiliti dalle Autorità competenti, per garantire agli spettatori, al personale di sala e agli artisti la piena tranquillità nello svolgimento di tutte le fasi della serata di spettacolo.

In ottemperanza al Decreto-Legge del 26 novembre 2021 n.172, l’accesso in Teatro avviene su esibizione del Super Green pass, a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo; in ottemperanza al Decreto-Legge del 24 dicembre 2021 n. 221, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Per offrire al pubblico un’occasione di approfondimento dello spettacolo, il Centro Teatrale Bresciano in collaborazione conl’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia propone il terzo incontro del ciclo I pomeriggi al CTB, rassegna giunta alla sua VI edizione dedicata ad approfondire temi e argomenti di alcuni spettacoli di produzione e ospitalità della Stagione 2021/2022 del CTB. La curatela scientifica è come sempre affidata a Lucia Mor, ordinario di Letteratura tedesca dell’Università Cattolica.

Giovedì 17 marzo 2022 alle ore 17.45 presso il Teatro Sociale di Brescia, Pamela Villoresi sarà protagonista dell’appuntamento intitolato Frida Kahlo. Oltre il mitoche la vedrà dialogare con Valerio Terraroli, docente di Storia della critica d’Arte, Storia dell’Arte contemporanea, Museologia e Storia delle Arti decorative dell’Università degli Studi di Verona.

La partecipazione all’incontro de I pomeriggi al CTB è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Per l’accesso è obbligatoria la prenotazione sul form presente sul sito del Centro Teatrale Bresciano (www.centroteatralebresciano.it).

