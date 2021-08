Brescia, la pandemia porta il “Teatro dappertutto”

(red.) Debutta in prima nazionale, nell’ambito della rassegna “Costellazioni”, martedì 24 agosto alle 21 nel cortile di Palazzo Broletto a Brescia, il “Teatro dappertutto” di Claudio Simeone con Abderrahim ElHadiri e Simone Cavagnini e per la regia di ElHadiri& Simeone .

“L’idea dello spettacolo“, viene spiegato, “è nata durante il confinamento, quando non potevamo uscire di casa e tutto era chiuso. In quei giorni, nell’impossibilità di andare in scena e anche di trovarci fisicamente, come molti altri siamo ricorsi alla rete per realizzare incontri e progettare, scrivere e persino ‘provare’ nuovi lavori”.

“In attesa della riapertura, in una sorta di “smart theater” a domicilio, abbiamo ripreso là dove c’eravamo interrotti. Così abbiamo realizzato ‘Teatro dappertutto’”, hanno spiegato gli autori/attori, “uno spettacolo fatto di parole, musica, oggetti, pupazzi e strumenti vari in cui raccontiamo di idee e progetti che il virus aveva sospeso”.

“Con l’occhio attento al presente, portiamo sulla scena Paladini e Mori di un Orlando Furioso riscritto per burattini e cantastorie, innamorati orientali di film mai girati, straordinarie divinità sudamericane, sapienti africani e personaggi incredibili e fantastici che prendono vita nel gioco scenico dell’attore e nelle musiche del percussionista”.

“Uno spettacolo ‘liquido’, componibile e adattabile a qualsiasi spazio, strada, cortile, giardino o pianerottolo di casa e destinato a un pubblico di ogni età”.

Il video dello spettacolo è disponibile sul sito www.cicogneteatro.com e sul canale https://www.youtube.com/channel/UCyXr8EBb4QZirBZJsTykByw