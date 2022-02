“Brescia insolita e segreta”, la presentazione nel salone Vanvitelliano in Loggia

Riprende, con il terzo e ultimo appuntamento precedentemente annullato, “Librixia Winter” la prima edizione invernale della manifestazione libraria bresciana organizzata da Confartigianato Brescia, attraverso il proprio circolo culturale AnCos, e da Comune di Brescia, che quest’anno ha proposto, per la prima volta, un’edizione invernale con tre appuntamenti di prestigio.

Giovedì 24 febbraio alle 18, nel salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, Emanuele Roncalli e Sandra Morelli presentano il libro “Brescia insolita e segreta”.

Ingresso gratuito con prenotazione on line obbligatoria sul sito www.librixia.eu e presentazione della certificazione verde rafforzata (Super green pass).

Restano valide le prenotazioni effettuate in gennaio: qualora non fosse possibile partecipare si prega di richiederne l’annullamento scrivendo a info@librixia.eu.