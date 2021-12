Brescia, gli ottoni della Isidoro Capitanio a San Barnaba

(red.) Sesto appuntamento domenica 12 dicembre alle 17, presso l’Auditorium S. Barnaba, con la Rassegna bandistica 2021 “Giovanni Ligasacchi”, promossa dall’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” – Banda cittadina di Brescia – con la collaborazione del Comune di Brescia.

Protagonista del concerto è il Gruppo di ottoni della Banda cittadina di Brescia diretti da Sergio Negretti.

Il programma del Gruppo di ottoni prevede l’esecuzione di: T. Susato, La Moresca; M. Franck, Due Intrade; G. Mainerio, Tre danze da Primo Libro de’ balli; J. Adson, Tre Danze da Courtly Masquing Ayres; M. Cazzati, Sonata “La Bianchina”; G.F. Haendel, Overture da Music for the Royal Fireworks; R. Strauss, Wiener Philharmoniker Fanfare; E. Elgar, Nimrod da Enigma Variation; S. Joplin, The Entertainer.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento dei posti in sala. Per l’accesso all’Auditorium sono obbligatori il green pass e la mascherina.