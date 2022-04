“Brescia e Bergamo capitali della cultura 2023: un’opportunità per la Valle Camonica”, un incontro pubblico

Martedì 26 Aprile 2022 alle ore 20.30 presso la Sala Blu del Centro Congressi di Boario Terme è in programma in un incontro pubblico organizzato dal Comune di Darfo Boario Terme e dalla Comunità Montana di Valle Camonica sul tema: “Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura 2023: una opportunità per la Valle Camonica”.

Intervengono: Emilio Del Bono, sindaco di Brescia; Attilio Cristini, assessore alla Cultura Comunità Montana di Valle Camonica. Modera: Riccardo Venchiarutti, giornalista.