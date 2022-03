Brescia, da Aref “Spazio alla poesia” di Francesco Scarabicchi

(red.) “È ancora possibile la poesia?”. È la domanda con la quale Eugenio Montale esordì in occasione della cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Letteratura nel 1975, facendo riferimento ad una società caratterizzata da una comunicazione frenetica e nemica della solitudine, dell’attesa e della riflessione tipiche dell’espressione poetica. E se Montale rispondeva affermandone il valore universale come manifestazione pura e profonda dell’animo umano, oggi più che mai non solo la poesia è possibile, ma anzi necessaria.

L’Aref, l’associazione culturale e artistica intitolata ai pittori Giovan Battista Ferrari e Emilio Rizzi, giocando con l’anagramma del proprio nome, accoglie letteralmente l’universo lirico con la rassegna “Fare Spazio alla poesia” giunta alla nona edizione e sostenuta dalla Fondazione ASM.

A partire da domenica 27 marzo si avrà l’occasione di conoscere ed esplorare la produzione poetica contemporanea attraverso l’opera di tre autori figli del ‘900 e accomunati da uno sguardo approfondito e complesso sulla società

Aprirà la rassegna la giornata di studio dedicata a Francesco Scarabicchi (1951-2021) “A un anno dalla scomparsa”.

Si proseguirà domenica 24 aprile con una riflessione sulla figura di Pier Paolo Pasolini (1922-1975) “Nel centenario della nascita” e si concluderà il 15 maggio con l’analisi dell’opera di Luigi Di Ruscio (1930-2011) “L’epica di un proletario”.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso lo Spazio Aref con ingresso libero e prenotazione obbligatoria nel rispetto delle norme sanitarie.