Brescia, con Guida Artistica visite alle “Donne nell’Arte” e a San Giorgio

Brescia. Sono due gli appuntamenti culturali in programma sabato 7 e domenica 8 maggio a Brescia.

Visita con Guida Artistica la nuova mostra “Le donne nell’Arte”, allestita a Palazzo Martinengo e dedicata alla rappresentazione della donna nell’arte dal Cinquecento fino alla Belle Époque. Grazie alla selezione di un centinaio di opere provenienti da prestigiosi musei, pinacoteche e collezioni private, sarà possibile analizzare il ruolo della donna nella storia dell’arte italiana, attraverso le opere dei più grandi pittori da Raffaello a Tiziano, da Caravaggio a Tiepolo, da Zandomeneghi a De Nittis fino a Boldini, che hanno fatto emergere la personalità, l’eleganza, il carattere, la sensualità e le più sottili sfumature del mondo femminile. Contributo di partecipazione 8 euro (oltre il biglietto d’ingresso).

Domenica 8 maggio, alle 15 , visita guidata alla Chiesa di San Giorgio.

Riconsegnata alla comunità 10 anni fa, dopo 30 di oblio, la chiesa di San Giorgio racconta orgogliosamente la sua storia millenaria, secolo dopo secolo, pietra su pietra, affresco su affresco. La facciata del Settecento è solo l’involucro esterno di un oratorio alto-medievale costruito a scavalco dell’acquedotto romano, in cui alcuni tra gli affreschi più antichi in città, della fine del Duecento, rappresentano solo il primo capitolo della decorazione che si protrarrà per altri cinque secoli. Fino al “bestiario ingarbugliato” delle testimonianze araldiche. Contributo di partecipazione euro 8. Per entrambi gli appuntamenti, la prenotazione è obbligatoria al 347 3028031.