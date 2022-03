Brescia, “Camera con vista Bazzini 2014” al Parco Gallo

(red.) Per la rassegna “Primavera al Gallo”, sabato 12 marzo alle 18, si tiene l’evento organizzato da “Cieli Vibranti” e intitolato “Camera con vista Bazzini 2014”, presso la Cascina parco Gallo (via Corfù, 100 – Brescia), con il Quartetto d’archi Bazzini Consort.

Aram Khacheh, Gabriele Bellu e Andrea Faini introdurranno la figura del compositore bresciano, prima dell’esecuzione del suo Quartetto d’archi n° 1 in Do Maggiore. Un omaggio musicale per celebrare il compleanno di Antonio Bazzini.

Ingresso 5 euro con prenotazione sul sito internet www.ticketsms.it e gratuito per tutti i soci della Cascina Parco Gallo e del Bazzini Consort.

Per i partecipanti è inoltre disponibile, a 15 euro, l’aperitivo del Gallo (Tagliere e bicchiere di Franciacorta).

Il concerto è parte di #Riconnessioni, un progetto dell’Associazione Bazzini Consort realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo.