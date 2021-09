Brescia Buona Festival, alla Cascina Parco Gallo “Ricordi Sbocciavan le viole”

(red.) Continua il percorso culturale di Brescia Buona Festival tra le dimore del gusto e dell’accoglienza delle cooperative sociali attive in città e in provincia.

RICORDI SBOCCIAVAN LE VIOLE

Giovedì 2 settembre alle ore 20

Cascina Parco Gallo a Brescia (Via Corfù ,100)

con la voce di Alessandro Adami e il chitarrista Carlo Gorio.

Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Da Fabrizio De Andrè a Giorgio Gaber, parole e note d’autore per cantare gli ultimi e i diversi.

Prenotazioni: 334 1046966.