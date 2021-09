Brescia Buona Festival, a Idro le “30 variazioni sul tema del casoncello”

(red.) Continua il percorso culturale di Brescia Buona Festival tra le dimore del gusto e dell’accoglienza delle cooperative sociali attive in città e in provincia.

TRENTA VARIAZIONI SUL TEMA DEL CASONCELLO

Domenica 5 settembre alle ore 18

Fattoria “La Mirtilla” a Idro (Via Vargne, 1)

con l’attore Filippo Garlanda e il pianista Giovanni Colombo. Spettacolo di Andrea Faini.

La ricetta del casoncello diventa sonetto, articolo di giornale, aria d’opera, tweet e molto altro in uno spettacolo esilarante scritto appositamente per “Brescia Buona”.

Ingresso gratuito con possibilità di cenare. Prenotazioni: 344 1472657.