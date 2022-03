Brescia, “Bioetica e pandemia”, incontro promosso dalla CdC

(red.) Venerdì 4 marzo, alle 18,30 nella sala Bevilacqua di via Pace n.10, Brescia, si terrà un incontro sul tema: “Bioetica e pandemia”.

Intervengono Laura Palazzani, Vicepresidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, autrice del libro appena pubblicato da Scholé Bioetica e pandemia (2022), e Alberto Giannini, Direttore della U.O. di Anestesia e rianimazione Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini degli Spedali Civili di Brescia, membro del Gruppo di studio bioetico della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva.

Introduce Ottavio Di Stefano, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brescia.

L’incontro, promosso da Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura, Ordine dei Medici della provincia di Brescia, Morcelliana editrice e Padri della Pace, può essere seguito in diretta sulla pagina Facebook CCDC (@CCDCBrescia) e sul sito www.ccdc.it