Brescia, “Aspettando Librixia” con Paolo Rumiz

Brescia. Mercoledì 8 giugno alle 18, nel salone Vanvitelliano di palazzo Loggia, si svolge l’incontro “Aspettando Librixia 2022″ con la presentazione del libro di Paolo Rumiz “Canto per Europa” edito da Feltrinelli.

L’incontro è a ingresso gratuito, consigliata la prenotazione tramite il sito www.librixia.eu. È richiesto l’uso della mascherina per tutta la durata dell’incontro.

Paolo Rumiz è scrittore e giornalista triestino, inviato speciale del «Piccolo» di Trieste ed editorialista de «La Repubblica». Esperto del tema delle Heimat e delle identità in Italia e in Europa, dal 1986 segue gli eventi dell’area balcanico-danubiana. Nel 2001 segue, prima da Islamabad e poi da Kabul, ha seguito l’attacco statunitense in Afghanistan.​

