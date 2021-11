Brescia, antidiscriminazioni: ciclo di incontri on line

(red.) Giovedì 4 novembre dalle 18 alle 19.30 si tiene il prossimo appuntamento del ciclo formativo online “Strumenti per conoscere, contrastare e superare le discriminazioni”, organizzato dalla Rete Antidiscriminazioni di Brescia, dal Comune di Brescia e dall’Associazione “Adl a Zavidovici”.

Per seguire gli incontri non è prevista l’iscrizione: gli eventi saranno trasmessi sui canali social dell’Associazione “Adla Zavidovici”: https://www.youtube.com/channel/UCM9wJs6Lmdx93yBf9r3Kb6g; https://www.facebook.com/AdlZavidovici.

L’appuntamento del 4 novembre, dedicato al tema “Discriminazioni sul luogo di lavoro”, sarà presentato dall’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Brescia Roberta Morelli. Modererà l’incontro Barbara Botti (Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Brescia). Gli interventi saranno a cura di Francesco Rizzi (Università degli Studi di Brescia), Melania Bossini (Coordinamento Formazione Scuole per il rispetto delle persone Lgbtqi+ e Associazione Donne di Cuori), Camilla Bolzoni (Consigliera supplente di parità), Valentina Marcangeli (Confindustria Brescia), Antonella Albanese (Cgil) ed Eleonora Feroldi (Cisl).

Il ciclo, ideato, condiviso e condotto dalle e dai Referenti degli enti aderenti alla Rete Antidiscriminazioni, intende proporre alla cittadinanza alcune definizioni e nozioni fondamentali sui fenomeni discriminatori disciplinati dalla normativa nazionale ed europea. Questa prima proposta culturale della Rete è focalizzata su concetti di base e su alcuni di questi fattori di discriminazione, che saranno trattati con un linguaggio semplice e un approccio divulgativo.

Per apprezzare e comprendere il contenuto di tutti gli interventi è preferibile seguire gli incontri nell’ordine proposto. Se non è possibile seguire una o più dirette in tempo reale è possibileguardare il video in un momento successivo attraverso i canali Facebook e Youtube dell’Associazione “Adla Zavidovici”.