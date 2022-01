Brescia, al teatro Colonna “Le quattro stagioni”

(red.) Riprendono le “Storie in famiglia 2021/2022”, il teatro per le famiglie curato dal Teatro Telaio.

Domenica 9 gennaio, alle 16.30, al teatro Colonna in via Chiusure 79 a Brescia va in scena “Le quattro stagioni”, spettacolo adatto ai bambini dai tre anni.

Le quattro stagioni viste attraverso gli occhi di un piccolo seme che da molto tempo aspettava di germogliare e che ora è pronto a raccontare e vivere i piccoli, sorprendenti avvenimenti che in ogni istante la natura offre.

I mutamenti di un albero che regala strani frutti, la luna che si rovescia e cambia colore, fiori che ballano ed altri che sanno esaudire i desideri di chi li sa cogliere. Piccoli cambiamenti, come miracoli che la natura crea all’arrivo di ogni nuova stagione. La grazia della primavera, il rigoglio dell’estate, la malinconia dell’autunno e un inverno fatto di tanta neve con cui giocare, paziente attesa e desideri che si devono realizzare.

Le quattro stagioni è stato selezionato presso il Festival Mare Mosso – VII edizione, Albissola, agosto 2016.

Ingresso unico 6 euro. E’ consigliata la prenotazione attraverso il sito storiestoriestorie per dare la possibilità di garantire il distanziamento tra nuclei famigliari. Green pass rafforzato (da vaccino) dai 12 anni e mascherina FFp2 dai 6.