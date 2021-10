Brescia, al Nuovo Eden l’eroe antinazista Franz Jägerstätter

(red.) Mercoledì 6 ottobre, alle 20.30, presso il Cinema Nuovo Eden (via Nino Bixio, 9) la proiezione in prima visione per Brescia del film “La vita nascosta” (A Hidden Life), l’ultima opera del regista Terrence Malick.

Il film, presentato nel mese di maggio 2019 al festival di Cannes, dove ha ottenuto il premio della giuria ecumenica e il premio François-Chalais, narra degli ultimi anni di vita dell’obiettore di coscienza austriaco Franz Jägerstätter (1907-43), giustiziato durante l’occupazione nazista all’età di 36 anni, perché si rifiutò di giurare fedeltà al Führer durante la coscrizione obbligatoria.

Alle 20, lo scrittore Francesco Comina, autore del recentissimo libro “Solo contro Hitler. Franz Jägerstätter. Il primato della coscienza” (EMI 2021), illustrerà la straordinaria personalità di Franz Jägerstätter, introducendo alla visione del film.

La biglietteria sarà aperta dalle ore 19,30. Il costo del biglietto è di 6 euro (ridotto 5).

La proiezione è organizzata dalla CCDC e dal Cinema Nuovo Eden e fa parte delle iniziative di “Aspettando il Festival della Pace” di Brescia.