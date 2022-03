Brescia, al “Marenzio” concerto omaggio a Dale Clevenger

(red.) La Stagione Concertistica del Conservatorio di Musica ‘Luca Marenzio’ di Brescia prosegue con un nuovo appuntamento offerto dall’Ensemble di Ottoni del Conservatorio stesso.

Il concerto è dedicato alla memoria del Maestro Dale Clevenger, il famoso cornista e direttore d’orchestra americano che era stato invitato qui a Brescia a tenere una masterclass, al termine della quale l’Ensemble di Ottoni avrebbe dovuto esibirsi in una pubblica esecuzione da lui diretta, ma che è poi improvvisamente mancato lo scorso 5 gennaio all’età di 81 anni.

Il concerto è stato quindi mantenuto in cartellone, ma come affettuoso omaggio del Conservatorio cittadino a un musicista che si è sempre distinto non solo per le sue qualità artistiche, ma anche e soprattutto per la sua profonda umanità.

L’evento si svolgerà nel Salone Pietro da Cemmo del Conservatorio (Piazzetta A. Benedetti Michelangeli, 1), giovedì 31 marzo alle 20, e vedrà come protagonisti allievi e docenti dell’istituto cittadino: Andrea Squassina, Vincenzo Miozza, Demetra Boninsegna, Filip Uliarevic, Simone Abeni con il prof. Alberto Brini (trombe); Parada Andrii con il prof. Gabriele Rocchetti (corni); Fabrizio Monticelli, Alessandro Cordini, Anna Fioletti, Davide Redolfi, Gian Paolo Londoño con il prof. Roberto Bracchi (tromboni); Daniele Menoni (tuba); Emanuele Moreschi e Francesco Paladini (percussioni).

L’appuntamento sarà ad ingresso libero, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Info: www.consbs.it; 0302886711.