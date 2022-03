Brescia, al Carme il documentario “Of Domes & Robes – Come il culto si fa casa”

(red.) Martedì 15 marzo alle 18, al @Carme di via delle Battaglie 61/1, a Brescia, si tiene la proiezione del documentario “Of Domes & Robes – Come il culto si fa casa”, realizzato nel 2021 dai registi Sara Bonfanti e Wajahat Abbas Kazmi.

La sceneggiatura del cortometraggio si basa su tre anni di lavoro etnografico condotto, nella città di Brescia, in collaborazione con interlocutori indù, musulmani e sikh. L’ingresso è libero.