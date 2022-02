Breno, Ascanio Celestini porta in scena l’eccidio delle Fosse Ardeatine

(red.) Giovedì 10 febbraio alle 20,30 la grande Prosa farà il suo ritorno nella Stagione 2021-2022 del Teatro delle Ali di Breno (Brescia).

Il nome in cartellone è quello di Ascanio Celestini, che per l’occasione

porterà sul palco del Teatro Giardino “Radio Clandestina, lo spettacolo

sull’eccidio delle Fosse Ardeatine da lui scritto (a partire dal testo di Alessandro Portelli “L’ordine è già stato eseguito”), diretto e interpretato, e al quale lavora incessantemente, con nuovi contributi, ricerche e testimonianze sin dal 2000.

“Radio Clandestina” nel 2020 ha infatti compiuto i suoi primi 20 anni: è lo spettacolo che il Teatro delle Ali aspettava di mettere in scena quando la pandemia portò alla chiusura dei teatri e che ora viene finalmente recuperato.

Con un racconto al tempo stesso severo, ma anche lieve e ironico – come è tipico del suo stile – Ascanio Celestini ricostruisce i giorni che a Roma precedettero e seguirono l’eccidio delle Fosse Ardeatine, che costò la vita a 335 civili innocenti. La narrazione dell’autore romano si allarga nei tempi e nei contorni geografici, in una piccola storia di Roma e dell’Italia fatta di incontri,

trasformazioni, guasti e ferite inferti dal Fascismo. Radio Clandestina negli anni è diventato un classico del teatro civile, considerato una delle opere più intense dell’autore: lo ha fatto conoscere al grande pubblico e da qui è incominciato il cammino che lo ha portato a diventare il grandissimo

cantastorie che oggi amiamo.

“Questa dell’Ardeatine è una storia che uno potrebbe raccontarla in un minuto o in una settimana”. È una storia che comincia alla fine dell’ottocento, quando Roma diventa capitale e continua negli anni in cui si costruiscono le borgate, continua con la guerra in Africa e in Spagna, con le leggi razziste del ’38, con la seconda guerra, fino al bombardamento di San Lorenzo, fino all’8 settembre. È la storia dell’occupazione che non finisce con la liberazione di Roma. È la storia degli uomini sepolti da tonnellate di terra in una cava sull’Ardeatina e delle donne che li vanno a cercare, delle mogli che lavorano negli anni ’50 e dei figli e dei nipoti che quella storia ancora la raccontano.

Il 23 marzo 1944 i Gruppi d’Azione Patriottica attaccano una colonna tedesca di polizia in Via Rasella. Il 24 marzo per rappresaglia i nazisti uccideranno 335 persone in una cava sulla via Ardeatina. Il 25 marzo sui giornali di Roma compaiono le parole dei nazisti che annunciano tanto l’azione dei partigiani quanto l’eccidio che seguì.

Questa sembra una storia che inizia un giorno e termina due giorni dopo, che si consuma in poche ore. Ma nel libro “l’ordine è già stato eseguito” di Alessandro Portelli, vincitore del Premio Viareggio, questa storia di poche ore viene inserita nella storia dei 9 mesi di occupazione nazista a Roma, e poi in quella dei 5 anni della guerra, dei 20 anni del fascismo: nella storia orale di Roma che diventa capitale e inizia velocemente a cambiare.

“Il libro si fonda su circa 200 interviste a singole persone” a testimoniare che questa non è la storia di quei tre giorni, ma qualcosa di vivo e ancora riconoscibile nella memoria di una intera città”.

Lo spettacolo è programmato al Cinema Teatro Giardino (Viale 28 Aprile, Breno) giovedì 10 febbraio alle 20,30. Ancora pochissimi i posti disponibili. Biglietti: intero 24 euro, ridotto 22 . I biglietti sono acquistabili

alla biglietteria del Teatro delle Ali in Via Maria SS. di Guadalupe 5 a Breno, ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30. Le riduzioni verranno applicate esclusivamente per l’acquisto in biglietteria. Non si accettano prenotazioni telefoniche.

Info: www.teatrodellali.com – info.delleali@gmail.com.