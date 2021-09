Bonaccini a Brescia con “Il paese che vogliamo”

(red.) Martedì 14 settembre, alle 20,30, presso la Cascina del Parco Gallo in via Corfù 100 a Brescia, (o in sala coperta in caso di maltempo) il Pd cittadino organizza la presentazione del libro di Stefano Bonaccini “Il paese che vogliamo – Idee e proposte per l’Italia del futuro” (Ed. Piemme).

Al dibattito partecipano l’autore, Stefano Bonaccini, Presidente della regione Emilia Romagna, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ed Emilio Del Bono, primo cittadino di Brescia.

L’ingresso è libero, previa esibizione del Green Pass.

Nell’occasione sarà possibile acquistare una copia del libro.