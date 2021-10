Biciclettata per bambini tra Mompiano e Costalunga

(red.) E’ in programma per domenica 10 ottobre nell’ambito della giornata di Urban Nature, iniziativa Fiab-Wwf, l’iniziativa “Bimbimbici”. La biciclettata, pensata per tutti i bambini in grado di pedalare senza rotelle, prenderà il via alle 14,30 dal Parco Castelli (iscrizioni ore 14) e proseguirà per circa 8 km lungo le vie di Mompiano e Costalunga. Il percorso terminerà alle 15,30 con arrivo al Parco della Polveriera dove i piccoli partecipanti troveranno giochi, premi e merenda. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Genitori Scuole di Mompiano e il Comune di Brescia.