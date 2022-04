Berzo Inferiore, passeggiata artistica “The Place of Soul and Wind”

Berzo Inferiore. Il Gruppo FAI Valle Camonica, in collaborazione con il Borgo degli Artisti di Bienno (Brescia) invita sabato 23 aprile alla scoperta di “The Place of Soul and Wind” di Barbara Crimella: una passeggiata per immergersi in paesaggi ricchi di storia e cultura, dove passato e presente convivono armoniosamente.

Il trittico realizzato dall’artista si scompone in tre sculture “Soglia”, “Ora” e “Sacro”, collocate tra la collina di San Michele a Berzo Inferiore e quella di San Defendente a Bienno (segnalato tra i “Luoghi del cuore” FAI Fondo Ambiente Italiano).

L’appuntamento vuole essere un’occasione per scoprire le prime opere del Parco Sculture, inserito all’interno del programma di Lo Car, progetto volto alla riqualificazione dei luoghi legati al “Cammino di Carlo Magno” – la via che, secondo la leggenda, avrebbe cavalcato l’imperatore romano durante la sua campagna di cristianizzazione del territorio.

Il programma prevede, alle 14, l’incontro dei partecipanti presso la sede del Comune di Berzo Inferiore. La prima tappa prevede la lettura storico-artistica della suggestiva Chiesa di San Lorenzo a Berzo Inferiore, scrigno di affreschi del XV-XVI sec. e di racconti leggendari. A seguire una breve risalita al sovrastante Colle di San Michele. Cenni sulle vicende storiche dell’area e a seguire presentazione delle prime due opere del trittico: “Soglia” ed “Ora” a cura dell’artista Barbara Crimella. Proseguimento della passeggiata (circa 20 minuti) per raggiungere il sito di San Defendente.

Sempre in compagnia dell’artista illustrazione della terza opera (“Sacro”) e a concludere breve panoramica del contesto storico in cui sono inserite le tracce dell’antica Chiesa di San Defendente.

L’evento, con il patrocinio del Comune di Berzo Inferiore e della Pro Loco di Berzo Inferiore, è aperto a tutti, si consiglia abbigliamento comodo. Il rientro è previsto per le 18 circa, lungo il percorso è prevista una merenda a base di prodotti locali offerta da Pro Loco.

È richiesto un contributo di partecipazione a favore del FAI: per gli iscritti FAI a partire da 5 euro, per i non iscritti FAI a partire da 10 euro.

Per info e prenotazioni: vallecamonica@gruppofai.fondazioneambiente.it